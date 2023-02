Un juez archiva el caso de un padre que demandó a su exmujer por grabar una videollamada con su hija: “No han investigado”

Publicado hace 1 hora por me_joneo_pensando_en_ti a confilegal.com

En el escrito de denuncia manifestaron que esta forma de actuar no sólo suponía la comisión del citado delito, sino también impedía que la relación entre padre e hija no se desarrollase con normalidad. Además, también resaltaron que se estaba infringiendo el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor porque la madre estaba invadiendo la intimidad de la niña. “hay sentencias en donde los padres ni si quiera pueden ver los videollamada de sus hijos, es algo ya regulado, no es novedoso ni ajeno”.