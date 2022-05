"Juan Carlos pone a Galicia en el mapa, sí, como sucedió con el 'Prestige' y con el narcotráfico"

Publicado hace 30 minutos por MiguelDeUnamano a publico.es

La portavoz del BNG en Sanxenxo lamenta "el despliegue" que ha hecho al PP con el retorno a la villa del ex jefe del Estado. "No es cuestión de república o monarquía, que también, sino de que si es noticia que vuelva a Sanxenxo es porque estaba huido por cometer, digámoslo así, irregularidades", añade. "Si no se le ha procesado es porque los posibles delitos estaban prescritos, porque su figura era inviolable y porque regularizó su situación con Hacienda, lo que quiere decir que no había hecho las cosas como debía”, recuerda la portavoz.