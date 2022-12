Publicado hace 11 minutos por Vrygtyp a publico.es

"Yo estoy ahora mismo conflictuado", dijo Monedero el 19 de noviembre pasado en un encuentro en Radio San Borondón, en Canarias. "No sé si Yolanda puede representar a este espacio cuando calla ante los ataques a Irene Montero, cuando no defiende la candidatura de Victoria Rosell al Consejo General del Poder Judicial, cuando a veces prefiere pactar con Sánchez y con la patronal y no pactar con la izquierda determinadas reformas. Y yo ahora mismo estoy en un conflicto al respecto. Lo expreso como tal.