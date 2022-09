Publicado hace 19 minutos por nemeo a elespanol.com

"El día de antes de que mi hija se quitase la vida, me dijo que me quería contar algo. Yo le pregunté qué le pasaba y ella me contestó: 'Lo de siempre, papá'. Después me dio un abrazo, me dijo que me quería mucho y que era el mejor padre del mundo. Se estaba despidiendo", relata con la voz entrecortada José Manuel López, el padre de Kira. Kira se tiró por el hueco de las escaleras de su casa el 19 de mayo de 2021. Tenía 15 años y había sufrido 'bullying' desde los cinco.