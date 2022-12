Publicado hace 1 hora por Shuquel a heraldo.es

Que el efecto carpe diem durará y que los hosteleros volverán a demostrar su resiliencia son las premisas sobre las que pivotan las previsiones de Hostelería de España según su presidente, José Luis Yzuel, quien asegura que a pesar de que "todo está muy caro" no se renuncia al ocio en bares y restaurantes. En una entrevista con EFE, Yzuel vaticina que las ganas de disfrutar tras dos años de pandemia van a permanecer y que la gente no renunciará a salir, aunque no sepa "de dónde se lo va a quitar".