Publicado hace 28 minutos por Dragstat a diariodelaltoaragon.es

Bielsa prevé que ese momento llegará “cuando el Estado ya no pueda cubrirlo todo, por ejemplo la sanidad”, o la vivienda sea ya imposible para un porcentaje de jóvenes mayor al actual.Unos podrán recurrir a los “padres”, pero otros no. Será entonces cuando“aparezca todo lo que ha estado oculto”. “Al 10 % con las rentas más altas le da totalmente igual esto, otro 10-15 % capeará la situación pero al 80 % restante no le saldrán las cuentas”, pronostica sobre el futuro de los jóvenes. Para Bielsa, “la única solución” es que los salarios suban.