Jordi Évole responde al Ayuntamiento de Pedro Bernardo tras retirarle un premio por su documental sobre Josu Ternera

El alcalde del municipio, David Segovia, explicó que le retiraría el premio Arturo Duperier por el documental y las declaraciones que realizó en su estreno en el Festival de San Sebastián, porque "todo tiene un límite" y "hay líneas rojas que no se pueden traspasar". En ese sentido, además de aludir al documental que a su juicio contribuye a "blanquear" a la banda terrorista ETA. Evolé: "Te quitan un premio que no te han llegado a dar por un docu que no han llegado a ver. Todo bien. Por supuesto, viva Pedro Bernardo"