Joan Laporta, sobre el lío de los Oscar: "La mujer de Will Smith tiene alopecia, pero rapadita... bien, muy bien"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, no sólo se refirió a la bofetada en sí, sino también a la víctima de la broma que propició el enfado del ganador al Oscar por 'El método Williams'. "También te digo que la mujer de Will Smith, no sé si estaba rapada por algún motivo... Tiene alopecia pero está guapísima también. Rapadita, pero bien, muy bien"