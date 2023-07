Jim Caviziel, el actor del que Hollywood huye como de la peste: "Interpretar a Jesús arruinó mi carrera"

Publicado hace 40 minutos por jctarin a sensacine.com

Ahora, casi 20 años después del filme que marcó un antes y un después en su carrera, Caviziel es el protagonista de otra película, Sound of Freedom, que no solo no está pasando desapercibida, sino que ha ganado una enorme notoriedad en Estados Unidos con su inesperada buena 'performance' en taquilla y entre sospechas de su relación con QAnon