Hace ahora dos semanas Jesús Álvarez, uno de los periodistas más valorados de RTVE, sorprendía anunciando en directo en el telediario que se jubilaba. En una reciente entrevista, el periodista matiza: "me jubiló TVE". "Me quedé perplejo cuando me obligaron a jubilarme. Me siento defraudado. No han tenido en cuenta todo lo que he dado a esa casa".