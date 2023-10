Publicado hace 1 hora por alehopio a aa.com.tr

El bombardeo a la infraestructura de telecomunicaciones hace que las ambulancias y los equipos de defensa civil ya no pueden localizar a los heridos ni a los miles de personas que se calcula que siguen bajo los escombros. Los civiles ya no pueden recibir información actualizada sobre dónde pueden acceder a ayuda humanitaria y dónde pueden correr menos peligro, dijo, mientras que los periodistas ya no pueden informar sobre la situación. No hay ningún lugar seguro en Gaza y no hay salida. Recordó a todas las partes sus obligaciones en virtud...