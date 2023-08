Javier Tebas y su enigmático mensaje contra Luis Rubiales: "Cuando llueve sobre mojado"

Publicado hace 1 hora por tiopio a eldesmarque.com

La polémica de Luis Rubiales no ha dejado indiferente a nadie. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ya ha pedido perdón por el beso en la boca a Jenni Hermoso. Pese a ello, Javier Tebas no ha dudado en seguir su particular guerra con un enigmático mensaje. Ha sido con un tuit. Simple, sin nada más que una frase popular en España. "Cuando llueve sobre mojado", escribía Tebas, haciendo referencia a que esta polémica que se está generando con Rubiales no es la única que ha tenido en los últimos años.