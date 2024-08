Publicado hace 44 minutos por luspagnolu a eldiadecordoba.es

Aparte de la investigación, responde como vicedirector de la Infraestructura Científico-Tecnológica Singular Reserva Biológica de Doñana y no es particularmente optimista al ser preguntado por el parque: las políticas de conservación carecen de políticas de evaluación. "La Junta no está invirtiendo en monitorizar Doñana, lo cual hace pensar que realmente no le importa mucho", señala Bustamante.