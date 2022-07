Japón: el partido del fallecido ex primer ministro Shinzo Abe amplía su mayoría en el Parlamento

Publicado hace 1 hora por NoRes a france24.com

El Partido Liberal Democrático (PLD) consiguió 63 asientos, más de la mitad de los 125 que estaban en disputa este domingo. En su primer mensaje, tras conocerse los resultados oficiales, el primer ministro Fumio Kishida aseguró que asumirá los problemas que el difunto ex primer ministro, Shinzo Abe, no pudo solucionar. Entretanto, los japoneses velaron a Abe, asesinado el pasado viernes. Tras una holgada victoria en las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, se comprometió a heredar las tareas inc