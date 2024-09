Publicado hace 1 hora por bonobo a 20minutos.es

El Gobierno de Japón ha declarado al gigante minorista japonés Seven & i Holdings (3382.T), dueño de los Seven Eleven, como empresa "fundamental" para la seguridad nacional, según una lista actualizada este viernes por el Ministerio de Finanzas. Esta especial protección en clave de interés nacional se interpreta, según informa Reuters, como una maniobra defensiva por parte del propietario de Seven Eleven, que la semana pasada rechazó una oferta de compra de 38.500 millones de dólares de la compañía canadiense Alimentation Couche-Tard.