La actriz estadounidense Jane Fonda ha revelado este viernes que fue diagnosticada con un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, pero no dejará su activismo medioambiental. “Este es un cáncer muy tratable, el 80 % de las personas sobreviven entonces me siento muy afortunada”, ha escrito la artista de 85 años