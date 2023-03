Publicado hace 47 minutos por escuzaillo a lesnines.com

El jueves en el palco del Bernabéu vi a Joan Laporta destruido. Me dio lástima. Hace tiempo que me ha decepcionado de todas formas que un hombre puede decepcionar a otro hombre, y es verdad que en los últimos tiempos he escrito opiniones e informaciones duras -duras entre otras cosas porque son ciertas- sobre su segunda presidencia .