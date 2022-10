Jamie Lee Curtis: "Lo que da miedo es la vuelta del fascismo y el odio en las redes sociales"

Publicado hace 14 minutos por tiopio a cadenaser.com

La actriz regresa a la saga 'Halloween: el final' reconociendo que no le gustan las películas de terror y que le asusta el momento actual que vive el mundo: la pérdida de derechos en Irán, el auge de la extrema derecha y el odio a las personas trans. "Tengo una hija trans. Hay amenazas contra su vida, sólo por existir como ser humano. Hay gente que quiere aniquilarla, a ella y a gente como ella. El nivel de odio es…, como si no hubiéramos aprendido del fascismo, como si no hubiéramos aprendido cuál es el resultado de eso. El exterminio de…