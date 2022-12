Jair Bolsonaro anunció que no participará de la toma de posesión de Lula

Publicado hace 39 minutos por Verdaderofalso a escenariomundial.com

Recientemente, el presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó tanto a sus asesores inmediatos como a sus seguidores que no asistirá a la ceremonia protocolar de toma de posesión por parte del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, que tendrá lugar el próximo 1 de enero en el Palacio del Planalto. El mensaje que emitió el líder conservador fue el siguiente: “Está 100% decidido, no hay vuelta atrás”, dejando claro que no tiene intenciones de entregarle la banda presidencial al líder de izquierda.