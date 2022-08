Publicado hace 32 minutos por MiguelDeUnamano a threadreaderapp.com

Hay que mirar al pasado reciente del nuestro funcionamiento institucional para entender por qué hemos llegado hasta aquí. No tiene sentido quejarse de la metástasis del delito de odio si no vemos dónde la han pifiado las instituciones. Sin autocrítica no hay nada que hacer. Qué han hecho en ocasiones *no aisladas* fiscales, instructores y policías.