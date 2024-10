Israel en guerra, ¿hasta el fin de los tiempos?

Publicado hace 59 minutos por Janssen a detectivesdeguerra.com

Asesinatos selectivos de comandantes y líderes políticos de Hezbolá y Hamás, en Líbano, Siria e Irán, la estrategia israelí dejó perplejos a todo el mundo, lo que antes pudimos percibir como "debilidad" en realidad no lo era, estaban esperando el momento justo para golpear contundentemente a la resistencia libanesa. ¿Israel actúa solo? Indudablemente no. El plan ha funcionado en su primera fase, una operación que no puede tener éxito total si no es con una invasión terrestre.