Según han informado fuentes oficiales israelíes, desde Tel Aviv consideran que "han perdido la confianza" en Borrell, hasta el punto de que "no lo considera un interlocutor equilibrado de la UE". En este sentido, los representantes hebreos han acusado al político europeo de "situarse en el lado palestino". Esta reacción del Gobierno de Netanyahu no es casual. Por último, concluyen que "Israel no considerará su plan de paz como fiable y seguirá trabajando para promover la colaboración con la UE a través de otros interlocutores".