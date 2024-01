Israel ante la Corte Internacional de Justicia

Publicado hace 41 minutos por Janssen a detectivesdeguerra.com

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) no es lo mismo que la Corte Penal Internacional (CPI). Israel no está acusado ante la CPI, es improbable que ello suceda por el veto de EEUU en el Consejo de Seguridad de la ONU, EEUU no permitirá que se establece un Tribunal Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra y/o genocidio en Palestina cometidos por Israel. Ni Israel o sus representantes, ni nadie van a ser juzgados penalmente. Sudáfrica busca medidas provisionales, detener el crimen.