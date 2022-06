Isabel Peralta, hablemos sobre discriminación

Publicado hace 2 días por Ratoncolorao a blogs.publico.es

Siendo yo una mujer negra, podría hablarle a Isabel Peralta de discriminación, si ella quisiera escucharme (que no querría) y, sobre todo, si a mí me apeteciera hacerlo (que tampoco). Pero tampoco me interesa hablar desde esa perspectiva de la vivencia personal para que nadie salga con lo de que se trata de casos aislados. En realidad, hay que hablar de un sistema y una estructura que permiten la discriminación de las personas de otros grupos raciales, en el acceso al empleo y en muchos otros ámbitos, como confirman año tras año los informes.