Interior impide a cientos de extranjeros que huyen de Ucrania pedir la protección temporal que se les prometió

Publicado hace 39 minutos por Ergo a eldiario.es

Los equipos de la agencia de la ONU, que vigilan que se cumplan todas las garantías en los centros de referencia para refugiados de Ucrania, confirman que cada vez les llegan más casos de ciudadanos extranjeros residentes en Ucrania a los que la Policía Nacional impide solicitar la protección temporal por no ser ucranianos o no ser familiares de una persona de esta nacionalidad. Aunque no es posible conocer la cifra exacta, al no quedar registrados, Acnur calcula que se trata de “cientos” de afectados.