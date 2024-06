Publicado hace 42 minutos por ccguy a jrmora.com

No hay cosa que guste más a un político (Milei asegura que no lo es, que él es otra cosa) que un titular que se venda bien en los medios. Aunque se trate de humo o de la nada más absoluta. El asunto es que, tras una reunión en mayo con OpenAI, Google, Apple y Meta, ahora se plantea usar la IA de Google para transformar el Estado argentino en plena crisis. Así, sin más información ni detalle alguno al respecto. Toma titular guapo y me lo meneas bien.