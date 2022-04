Insultos machistas a una linier en un partido de Tercera

Publicado hace 5 años por Carlos_López_9 a nuevecuatrouno.com

“Mi asistente número dos me comunica que un sector de la grada detrás de ella le dice insultos como los siguientes: ‘Te has equivocado, asistente. Bueno, asistenta, como la chacha de casa’; ‘vaya pelo tienes, pareces una gitana’; ‘joder, has venido depilada a arbitrar’ y ‘vaya culo pollo tienes'”, señala el árbitro