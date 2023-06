Instrucciones para denunciar un delito de odio (utilícese en caso de LGTBQIA+fobia)

Publicado hace 54 minutos por Cuchipanda a elsaltodiario.com

La policía y la justicia, no es un secreto, en muchas ocasiones no tienen sensibilidad alguna con la realidad LGTBQIA+ y prueba de ello son los comentarios diarios que nos encontramos los que nos dedicamos a esto, tales como “eso no se puede denunciar”, “bueno, son cosas que se dicen a menudo pero no es delito”, “en cuanto llegue al juzgado lo van a archivar, así que mejor déjalo pasar” o “hay otros casos de denuncias de agresiones machistas y vais a perder toda la tarde”. Estas frases son titulares y artículos salidos en medios.