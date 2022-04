Ingrid García-Jonsson: "Pienso en rendirme todo el rato, estoy sin casi curro y me quiero morir"

Publicado hace 1 hora por calaña a elmundo.es

Yo ya sé que soy buena actriz, yo ya sé que merezco que me den trabajos. He superado el síndrome de la impostora. Esto lo sé hacer y creo que soy una buena persona con la que trabajar, a partir de ahí, si no me sale más trabajo ya sé que es algo que no está en mis manos, que depende mucho de la industria, de que haya papeles para mí y de que la cosa se dé, pero si no se da me dedicaré a otra cosa. He sido camarera y he sido feliz, he cuidado de niños y he sido feliz, he dado clases y he sido feliz.