La inflación es un cuento, así es como OnlyFans continúa ganando suscriptores

El fenómeno de esta red social para mayores de edad no parece entender de cifras ni previsiones, sino que parece impulsarse sobre la tentación que azota al ser humano. El jefe de operaciones y estrategia de Onlyfans, Keily Blair, asegura que su compañía no está experimentando ningún tipo de deceleración en suscriptores, incluso cuando el precio de las suscripciones parece estar incrementándose por momentos. Si Netflix anunció recientemente que se enfrenta a una época de bajada de usuarios, no parece que Onlyfans tenga nada de lo que preocuparse