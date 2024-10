Publicado hace 48 minutos por Delay a infolibre.es

En la denuncia ante la Unidad del Menores de la Fiscalía General el Estado, que publica este viernes El País y a la que ha tenido acceso EFE, el Ministerio de Infancia y Juventud explica que el contrato de gestión de centro de primera acogida de Cantueña para menores extranjeros no acompañados "no atiende al interés superior del menor" al no garantizar su bienestar, y estar alejado de los cuatro núcleos urbanos más próximos: Parla, Pinto, Fuenlabrada y Getafe.