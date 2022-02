El indignante episodio que vivió una doctora con el padre de una chica enferma de coronavirus

Tras comunicar el resultado del test al padre de la joven, el hombre respondió indignado. ”¿Mi hija con coronavirus? Si no tiene ningún síntoma”.La doctora insistió en el diagnóstico, le dijo que, efectivamente, era asintomática, pero que debía quedarse en casa. ″¿Cómo que no puede salir de casa?”, contestó el hombre, alzando la voz.La doctora repitió que la joven debía quedarse en cuarentena y que tanto él como la madre no debían “estar en contacto con ella”. “No voy a dejar a mi hija encerrada en casa”, respondió el progenitor.