Publicado hace 1 hora por tropezon a eldiario.es

La UE no se había visto en otra igual. Las hipotecas suben; llenar el depósito cuesta casi 100 euros; la crisis de alimentos se ceba con Africa, Bruselas teme que no haya gas ruso para calentar las casas de los alemanes en invierno, el BCE sube los tipos de interés el doble de lo anunciado.Una guerra en la frontera de la UE, que golpea de lleno a la eurozona con una escalada de precios que no es sólo fruto de la demanda expansiva.El problema es que hay demasiadas interrogaciones sobre en el futuro de las economias europeas.