Publicado hace 53 minutos por Filemon314 a lavozdegalicia.es

Lume es un thriller periodístico sobre la problemática de los incendios forestales en la cornisa atlántica. Aunque la zona no es céntrica, el derroche de fuego, humo y explosiones no pasó desapercibido. A distancia, parecía un incendio en toda regla, así que el 112 acabó recibiendo alguna llamada de alerta. Afortunadamente, los equipos de producción ya habían cumplido poniendo sobre aviso a los servicios de Emerxencias, así que los bomberos no llegaron a movilizars