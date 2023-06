Impugnar las vacaciones a la empresa si te toca estar en una mesa electoral

Publicado hace 1 hora por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

No os vamos a hablar de las posibilidades no laborales en caso de que os coincidan las vacaciones con ser nombrado miembro de una mesa electoral, como la posibilidad de pedir la exención del nombramiento o la devolución de un billete de transporte. Esto es Laboro, por lo que en este artículo os vamos a explicar vuestras posibilidades laborales ante la empresa en la que trabajéis cuando se produce este problema. Se podrían dar al menos 3 casos diferentes: El primer caso sería que la empresa aún no os hubiera confirmado la (...)