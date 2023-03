La imprescindible carta a la directora de 'El País' que es necesario leer una y otra vez

Publicado hace 1 hora por nereira a huffingtonpost.es

"Ser joven, salir, beber, socializar y no tener responsabilidades. Eso es lo que se supone que tenemos que hacer. Y seguimos las reglas del juego hasta que se muere tu madre y te preguntas por todo el tiempo que has perdido, que has pasado en fiestas a las que no querías ir, en conversaciones con gente que no te interesaba y en viajes a los que solo ibas porque el vuelo era muy barato", ha señalado.