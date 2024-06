Publicado hace 57 minutos por HeilHynkel a businessinsider.com

Según el Financial Times, el mayor proveedor de munición de Europa Central ha declarado que, debido a problemas de calidad y costes, la mitad de los proyectiles que suministra a Ucrania no pueden enviarse directamente al país. "Cada semana sube el precio y hay grandes problemas con los componentes", declaró al periódico Michal Strnad, director general de Czechoslovak Group (CSG). "No es un trabajo fácil", añadió.