Ignacio Apestegui: «Siempre seré un suicida pero he encontrado mi punto de tranquilidad»

«Si has intentado suicidarte no dejas de ser un suicida para toda la vida». No habla de etiquetas, solo deja las cartas sobre la mesa. «Se convierte en una herramienta que tú tienes a tu disposición y cualquier día que estás muy presionado en el trabajo o discutes con la familia... eso va a estar ahí. Yo sufría emocionalmente, mil veces más que si me hubieran cortado la piel con un cuchillo. Te levantas por la mañana llorando y te acuestas llorando porque no te has muerto. Y te supera».