Idealista, el unicornio español que ha acabado siendo sueco

En 2020 había varias empresas españolas con una valoración teórica superior a los 1.000 millones de dólares, pero, al no cotizar en bolsa, no era posible cuantificar si realmente lo valían. Sin embargo, cuando el fondo sueco EQT pagó en septiembre de aquel año 1.300 millones de euros para comprar Idealista, sí que no hubo ninguna duda en que el portal inmobiliario era un unicornio. La idea de la empresa nace de la mente de Jesús Encinar, que nació en Ávila en 1970 y se educó en un ambiente empresarial.