Iberdrola y Siemens Gamesa, entre las empresas más sostenibles del mundo según el índice 'Global 100'

Iberdrola y Siemens Gamesa Renewable Energy SA son las únicas empresas del Estado español que figuran en el ranking de las compañías más sostenibles del mundo, según la última edición del índice 'Global 100 Most Sustainable Corporations in the World' que elabora anualmente la publicación Corporate Knights. Ambas compañías se han situado además entre las primeras 25 del mundo dentro de esta clasificación. Así, Siemens Gamesa figura por primera vez en este ranking, en la octava posición, mientras que Iberdrola ocupa el puesto 24.