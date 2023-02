Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a killerasturias.com

Hugo Sánchez, cinco veces Pichichi de Primera división, recordó un partido que jugó con el Real Madrid frente al Sporting de Gijón en El Molinón. “Yo me acuerdo en tu estadio. Me quedo grabado cómo me gritaban en Gijón: ‘Indio, cabrón, fuera de El Molinón’”, dijo al ser preguntado por el racismo en el fútbol español.