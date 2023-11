Publicado hace 37 minutos por Elnuberu a lavozdegalicia.es

El ritmo ajetreado del día a día puede hacer que uno reste importancia a las buenas digestiones. Comer de pie, rápido y acelerados hace que la comida pese más una vez llega al estómago, por eso, se recomienda dedicarle, como mínimo, 20 minutos a cada ingesta. Para ello, se necesita paciencia y tiempo. En aquellos pacientes que no consiguen aminorar el paso con otras estrategias, Mosquera recomienda recurrir al uso de palillos chinos, «con la mano no dominante o utilizar utensilios más pequeños». No es lo más habitual, pero sí puede funcionar.