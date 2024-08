Publicado hace 35 minutos por Filemon314 a galiciapress.es

Los impagos de la contratista no afectan solo a la industria herculina, donde trabajan unos cincuenta operarios, también a la refinería de Repsol en Puertollano, donde son casi 200 las personas afectadas. "Los 55 trabajadores y trabajadoras de Navec no cobraron aún sus salarios, la empresa, que entró en preconcurso de acreedores, se había comprometido a pagar este mismo lunes los sueldos, pero después de comprobarlo, el personal confirmó que no fueron ingresados en sus cuentas", explica la central sindical.