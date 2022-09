Publicado hace 27 minutos por Larpeirán a 101noticias.com

El presidente Joe Biden evitó una huelga hace dos meses al imponer un período de reflexión durante el cual un panel que nombró, conocido como Junta Presidencial de Emergencia (PEB), analizó los temas en disputa en las negociaciones y emitió un acuerdo recomendado. Ese período de reflexión de 60 días expirará a las 12:01 am ET del 16 de septiembre, y Biden no tiene el poder para evitar una huelga en ese momento.