Hoy a las 18:00 hs streaming en directo con Arturo Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte charlará en directo con Edu Galán en XLSemanal. Nada como una buena charla literaria para conmemorar el Día del Libro. Es lo que haremos esta tarde aquí, en XLSemanal con Arturo Pérez-Reverte y el crítico cultural Edu Galán. Dos amigos que han aceptado el reto de diseccionar juntos, para ti, al ‘lector del siglo XXI’, con la colaboración de Iberdrola. Será a las 18:00 horas de hoy en nuestra web. ¡Dale al play y no te lo pierdas!.