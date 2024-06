Publicado hace 7 horas por Elnuberu a bbc.com

La inspiración de uno de los personajes principales del drama fantástico “House of the Dragon” pasó un tiempo viviendo en el Castillo de Oxford, explica una historiadora. La serie de HBO, una precuela de “Game of Thrones” (Juego de Tronos) basada en la novela de George RR Martin, presenta la batalla de Rhaenyra Targaryen por el Trono de Hierro. La historia es sorprendentemente similar a los intentos de la emperatriz Matilde de reclamar el trono inglés.