Hoteles y películas

Me molesta que el concejal titular de urbanismo hable de una inversión privada como si fuera una inversión pública para el barrio de Cimavilla de Gijón. No lo es. Solo persigue, lógicamente, el máximo beneficio posible por parte del empresario que ponga el dinero. Me molesta, y mucho, que el área que debe modificar el PGO para hacer el encaje legal del proyecto diga, antes de nada, que el proyecto se va a hacer. Y no digo, en ningún caso, que eso tenga alguna consecuencia legal, ni por asomo. Pero a mí no me gusta, queda feo.