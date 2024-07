Publicado hace 57 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Hace tiempo que explicamos en Laboro que las horas sindicales no son de los “sindicatos” como CC.OO. y UGT, sino de los representantes de los trabajadores, porque así lo dice el ET expresamente. Es algo parecido al escaño de un diputado, que pertenece al diputado y no al partido en cuyas listas se haya presentado a las elecciones. La novedad es que esta evidencia ha sido confirmada en una maravillosa sentencia del TS; Esta sentencia está dando vueltas por los sindicatos.