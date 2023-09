Publicado hace 12 minutos por FroilanIII a huffingtonpost.es

Si me permiten jugar con los conceptos, me gustaría proponerles la idea de que España se está convirtiendo poco a poco en una homeodemocracia. En primer lugar, los problemas se solucionan promocionando y abrazando en un paroxismo de felicidad a quienes no sólo los provocaron, sino que mientras están siendo estrujados en el abrazo dicen explícitamente que los volverán a provocar. En segundo lugar, nadie negará que las formaciones políticas tienen una capacidad para lograr sus objetivos inversamente proporcional a su representación.