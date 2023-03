Publicado hace 7 minutos por Sueñolúcido a elconfidencial.com

En su libro de memorias, Luis Buñuel cuenta que en una ocasión fue al cine con Dalí y Gala. El aragonés le pidió al pintor que fuese él a la taquilla. Al cabo de un rato, volvió con las manos vacías. Dalí no sabía comprar entradas, no lo había hecho nunca, no entendía cómo funcionaba.